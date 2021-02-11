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Доба на Донбасі: бойовики порушили тишу 7 разів, поранили військового

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 07:39
Доба на Донбасі: бойовики порушили тишу 7 разів, поранили військового Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення, його шпиталізували. Зараз стан здоров'я пораненого задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета.

Крім того, неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у вівторок, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 9 лютого. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

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