Кравчук пояснив необхідність приєднання США до нормандського формату

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив необхідність приєднання Сполучених Штатів Америки до нормандського формату. США можуть вплинути на Росію.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нова адміністрація США вже робить заяви на підтримку України.

"Я думаю питання про участь США в нормандському форматі... Я не знаю в якій формі... Це було б потрібно. Це б могло значно посилити формат і значно посилити вплив на дії Російської Федерації", - вважає він.

Кравчук також вважає, що Росія ніколи ні на що не погодиться, зокрема на приєднання США до формату. Втім, за його словами, це не означає, що Україна маємо робити те, що хоче РФ.

Раніше повідомлялося, що Росія розцінює ідею залучення США до роботи в нормандському форматі з врегулювання на Донбасі як спробу України відійти від мінських угод. У Москві вважають, що в такому випадку нібито не можна розраховувати на конструктив.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступає за приєднання президента США Джо Байдена до переговорів про ситуацію в Україні. Але це не означає, що хочуть "поставити хрест" на нормандському форматі.