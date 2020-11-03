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У "Феофанії" планують можуть мобільний госпіталь для хворих на COVID

Автор: РБК-Україна

Мобільний госпіталь для лікування пацієнтів з COVID-19 у Києві планують розгорнути на базі лікарні "Феофанія". Це третя точка, запропонована владою столиці.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Феофанію можуть віддати під польовий госпіталь", – пояснив співрозмовник.

Як відомо, Кабінет міністрів доручив регіонам підготувати варіанти для розміщення мобільних госпіталів у зв'язку зі зростанням кількості хворих COVID-19.

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У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту та Міжнародний виставковий центр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

В рамках нових обмежень передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, а ресторани будуть працювати тільки на винос.

Як повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коронавірус в Україні поширюється в ураганному режимі.

Раніше було відомо, що при 20 тисячах хворих в країні на 100% заповняться ліжкомісця у лікарнях і уряд буде змушений ввести локдаун.

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