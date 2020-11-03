Степанов про коронавірус: поширюється в ураганному режимі

В Україні зафіксували черговий антирекорд по коронавірусу. У МОЗ вважають, що він поширюється в ураганному режимі.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу заразились ще 8899 людей.

"Він дійсно, коронавірус я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами. Просто в ураганному режимі", - заявив він.

Зазначимо, разом з тим, за добу одужала рекордна кількість людей - 5 100.

МОЗ готується до розгортання госпіталю в Палаці спорту. Також розглядають можливість розгортання польових госпіталів.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує важку зиму виходячи з динаміки розповсюдження коронавірусу в Європі.

При 20 тисячах хворих COVID-19 на добу в Україні введуть повний локдаун. При такому числі нових захворювань заповняться всі лікарняні ліжка.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.