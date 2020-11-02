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У МОЗ назвали число хворих за добу, при якому в Україні введуть локдаун

Новость на русском → Україна, Понеділок 02 листопада 2020 10:56
У МОЗ назвали число хворих за добу, при якому в Україні введуть локдаун Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві охорони здоров'я назвали добову кількість хворих на COVID-19, при якій в Україні введуть локдаун. При 20 тисячах хворих у країні на 100% заповняться ліжкомісця.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

Таким чином, МОЗ знову підвищив планку захворюваності за добу, при якій в країні можливий повний локдаун.

"Якщо ми дійдемо до цифри 20000 за добу, ми матимемо 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними шпиталями", - зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Міністерстві охорони здоров'я України виступили проти введення повного локдауну в країні. Степанов зазначав, що це вплине на економічну ситуацію в Україні.

За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

До цього глава держави говорив, що питання про введення строго карантину не розглядається.

У МОЗ підкреслювали, що введення локдауну розглядають лише як резервний варіант.

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