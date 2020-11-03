В "Феофании" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это третья точка, предложенная властями столицы.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", – объяснил собеседник.

Как известно, Кабинет министров поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.

Напомним, РБК-Украина писало, что правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

В рамках новых ограничений предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос.

Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус в Украине распространяется в ураганном режиме.

Ранее было известно, что при 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа в больницах и правительство будет вынуждено ввести локдаун.