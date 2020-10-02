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Пожежі в Луганській області розширились

Автор: Анастасия Рокитна

Площа пожеж в Луганській області складає 13 тисяч гектар. До ліквідації вогню залучено понад 2,5 тисяч людей та 264 одиниці техніки.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили про евакуацію 150 осіб, а також про загибель 9 осіб та 17 постраждалих.

Вогонь намагаються загасити літаками АН-32П та вертольотами Мі-8. Здійснено 60 скидів (246 т води).

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Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 7 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів у Луганську область.

Офіс генерального прокурора повідомив, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб.

Крім того, в Станиці Луганській горить ціла вулиця. У місті також чутні звуки вибухів. На КПВВ пожежа частково пошкодила інфраструктуру; в даний час пропускні операції припинені.

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