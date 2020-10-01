ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежі у Луганській області: ОДА має підготувати розрахунки по ліквідації наслідків

Новость на русском → Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 19:55
Пожежі у Луганській області: ОДА має підготувати розрахунки по ліквідації наслідків Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію з пожежами у Луганській області. Комісія надала ряд доручень обласній держадміністрації.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - вказано у повідомленні.

Після цього Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС на основі цих даних мають подати Кабінету міністрів проект розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду держбюджету для ліквідації наслідків пожеж, у тому числі надання матеріальної допомоги родичам загиблих та постраждалому населенню.

Вказано, що адміністрації доручено:

  • забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків НС;
  • у разі потреби забезпечити виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на допомогу родичам загиблих та постраждалому населенню для компенсації за втрачене житло та майно;
  • організувати заходи щодо забезпечення постраждалих, у разі необхідності, тимчасовим житлом, продуктами, медичними засобами та речами першої необхідності і засобами гігієни.
  • Крім того, обладміністрація має у найкоротший строк обстежити будівлі, пошкоджені вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків.

Також ОДА має відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.

Нагадаємо, в результаті масштабних пожеж у Луганській області евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

Як писало РБК-Україна, в Станиці Луганській горить ціла вулиця; у місті також чутні звуки вибухів.

Раніше повідомлялося, що жертвами лісових пожеж у Луганській області стали вже 9 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Луганськ пожежа
NEWS
Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом