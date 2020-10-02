Пожары в Луганской области расширились

Площадь пожаров в Луганской области составляет 13 тысяч гектар. К ликвидации огня привлечены более 2,5 тысяч человек и 264 единицы техники.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили об эвакуации 150 человек, а также о гибели 9 человек и 17 пострадавших.

Огонь пытаются потушить самолетами АН-32П и вертолеты Ми-8. Осуществлено 60 сбросов (246 т воды).

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область.

Офис генерального прокурора сообщил, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

Кроме того, в Станице Луганской горит целая улица. В городе также слышны звуки взрывов. На КПВВ пожар частично повредил инфраструктуру; в настоящее время пропускные операции приостановлены.