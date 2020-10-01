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У Станиці Луганській горить ціла вулиця, відбуваються вибухи

Новость на русском → Станиця Луганська , Четвер 01 жовтня 2020 16:34
У Станиці Луганській горить ціла вулиця, відбуваються вибухи Фото: пожежа в Станиці Луганській (facebook.com/stnrda)
Автор: РБК-Україна

Пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування. Там горять майже всі будинки на вулиці Донецькій.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook.

Повідомляється, що ситуація у Станиці Луганській дуже складна. Гасіння ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася бойовиками. На сьогодні там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, що детонують через високу температуру.

"Потужними поривами вітру полум'я перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" пожежа частково пошкодила інфраструктуру. На даний момент пропускні операції припинено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не став би пов'язувати пожежі в Луганській області з обстрілами. При цьому штаб операції Об'єднаних сил зазначає, що пожежі були спровоковані саме обстрілом бойовиків так званої "Луганської народної республіки". Сьогодні для гасіння пожеж підняли авіацію після того, як були отримані гарантії безпеки.

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