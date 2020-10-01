Кількість жертв пожеж у Луганській області зросла

В результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб. Ще 17 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

При цьому відзначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються.

Крім того, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнився погодними умовами і сильним вітром. Вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж. Ще на 30 дільницях працюють підрозділи рятувальників.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожежі становить понад 11 тисяч гектарів.

Нагадаємо, в Луганській області евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

Крім того, в Станиці Луганській горить ціла вулиця. У місті також чутні звуки вибухів. На КПВВ пожежа частково пошкодила інфраструктуру; в даний час пропускні операції припинені.

Зазначимо, пожежі в Луганській області знову спалахнули на цьому тижні. Вогонь вже підібрався до Сєвєродонецька, а також пошкодив КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування. Через пожежі рятувальники евакуювали кілька населених пунктів.