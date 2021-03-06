У Зеленського заявили про важливість залучення США до переговорів по Донбасу

В Офісі президента вважають за необхідне залучити США до мінських переговорів і переговорів в нормандському форматі з Донбасу. Це дозволить зробити переговорний процес більш ефективним.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко, передає прес-служба ОП .

"Ми повинні працювати разом для захисту демократії і свободи і протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право", - сказала Свириденко.

За її словами, США, Євросоюз і Україна повинні координувати свої дії.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що мінські домовленості зараз практично неможливо виконати. Однак США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі.

Також, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідності приєднання США до нормандскому формату переговорів по Донбасу.

При цьому в МЗС України повідомляли, що для розширення переговорного процесу необхідна згода всіх сторін, а Росія не підтримає таку ініціативу.

Також РБК-Україна писало, що зараз йде підготовка розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Джо Байденом.