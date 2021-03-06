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У Зеленського заявили про важливість залучення США до переговорів по Донбасу

Автор: Ігор Литвиненко

В Офісі президента вважають за необхідне залучити США до мінських переговорів і переговорів в нормандському форматі з Донбасу. Це дозволить зробити переговорний процес більш ефективним.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко, передає прес-служба ОП.

За її словами, США, Євросоюз і Україна повинні координувати свої дії.

"Ми повинні працювати разом для захисту демократії і свободи і протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право", - сказала Свириденко.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що мінські домовленості зараз практично неможливо виконати. Однак США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі.

Також, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідності приєднання США до нормандскому формату переговорів по Донбасу.

При цьому в МЗС України повідомляли, що для розширення переговорного процесу необхідна згода всіх сторін, а Росія не підтримає таку ініціативу.

Також РБК-Україна писало, що зараз йде підготовка розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Джо Байденом.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасОфіс президента
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