Готується розмова Зеленського і Байдена, - Офіс президента
Незабаром відбудеться телефонна розмова президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Також буде взаємний обмін візитами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає прес-служба Офісу президента.
За його словами, триває робота по лінії не лише державного департаменту, але й Білого дому. Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.
"Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував - не відраховував дні, хвилини й години", - повідомив він.
Жовква зазначив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.
За його словами, вже налагоджений контакт з адміністрацією нового президента США.
Нагадаємо, у МЗС розповіли про підготовку телефонної розмови Зеленського з Байденом.
Зазначимо, на початку лютого Кулеба розповів, що Україна та США обговорили можливість першої телефонної розмови Зеленського і Байдена, але дату контакту двох президентів ще не визначено.