Готується розмова Зеленського і Байдена, - Офіс президента

Незабаром відбудеться телефонна розмова президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Також буде взаємний обмін візитами.

За його словами, триває робота по лінії не лише державного департаменту, але й Білого дому. Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

"Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував - не відраховував дні, хвилини й години", - повідомив він.

Жовква зазначив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.

За його словами, вже налагоджений контакт з адміністрацією нового президента США.