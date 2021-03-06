У Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу

В Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП .

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

По ее словам, США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что минские договоренности сейчас практически невозможно выполнить. Однако США могут помочь решить конфликт на Донбассе.

Также, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

При этом в МИД Украины сообщали, что для расширения переговорного процесса необходимо согласие всех сторон, а Россия не поддержит такую инициативу.

Также РБК-Украина писало, что сейчас идет подготовка разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.