Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак

Мінські домовленості практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали. Проте українська сторона зробить все для їх реалізації.

Єрмак зазначив, що прогрес у переговорах є, хоча вони йдуть дуже повільно і складно.

"Українській стороні вдалося кардинально змінити представництво в мінському процесі та підняти рівень беззастережної підтримки з боку наших європейських партнерів, Німеччини та Франції", - заявив він.

На питання "чи зберігається зараз режим припинення вогню?", голова Офісу президента відповів, що режим припинення вогню триває.

"Попри провокації, які є зараз, вони непорівнянні з тими часами, коли режиму не було. Але не можна приховувати, що є загиблі та поранені. Але, якщо ми порівняємо цифри втрат, які наша армія зазнала в аналогічному періоді, наприклад, рік тому, то, безумовно, це в рази менше", - зазначив Єрмак.

Водночас він підкреслив, що "в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану (представленого Кравчуком - ред.), який має базуватися на принципах Мінських угод, безумовно потрібно вносити коригування для імпульсу переговорам, щоб врятувати їх".

Єрмак заявив, що через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає.

Однак, на його думку, США, як стратегічний партнер України, мають і можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту на Донбасі та у врегулюванні питання про повернення всіх українських територій.