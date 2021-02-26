Зеленський скликає РНБО втретє за місяць: що відомо

Порядок денний засідання РНБО не розголошується

Глава держави знову скликав Раду національної безпеки і оборони. Засідання призначене на сьогодні, 26 лютого. Інформоване джерело повідомило виданню орієнтовний час початку - 17:30.

В Офісі президента підтвердили, що в п'ятницю відбудеться засідання РНБО, "в зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки".

Про порядок денний в ОП повідомили, що всю інформацію, яку можна оприлюднити, пізніше оголосять офіційно.

Сьогоднішнє засідання РНБО стане третім за рахунком в лютому, всі вони проходили в закритому режимі. Минуле відбулося в п'ятницю, 19 лютого, ще одне - 2 лютого.

В РНБО анонсували рішення щодо офшорів і державних надр

Секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилов заявив, що на майбутніх засіданнях планується розгляд рішень щодо офшорів народних депутатів.

"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які не працювали ніде, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - зазначив Данилов.

Також окремо буде розглядатися ситуація навколо українських державних надр.

Підсумки минулих засідань РНБО: санкції проти Медведчука і закриття телеканалів

За рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого, були введені санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

В РНБО причиною цього рішення назвали причетність даних осіб до фінансування тероризму на Донбасі. Санкції були накладені на бізнес і майно терміном на 3 роки.

Крім Медведчука і Марченко до списку санкцій потрапили 5 громадян Росії: Валерій Донченко, Костянтин Вацковський, Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов.

Лісогор, Маслюк та Донченко займаються вугільним бізнесом на окупованому Донбасі, є керівниками ростовської компанії "Торговий дім "Донське вугілля".

Також обмеження були введені проти Наталії Лавренюк - цивільної дружини нардепа Тараса Козака, який потрапив під санкції раніше.

Крім того 19 лютого РНБО доручив повернути в держвласність частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" (1,4 тисячі кілометрів трубопроводу проходять по території України). Власників нафтопроводу також пов'язують з оточенням Медведчука.

Нагадаємо, під час засідання РНБО 2 лютого було введено санкції проти соратника Віктора Медведчука - народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Внаслідок чого були закриті три українські телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK. В РНБО назвали роботу цих каналів інформаційним тероризмом. Їх телемовлення заблоковано на 5 років.