Зеленський скликає РНБО втретє за місяць: що відомо

Сьогодні, 26 лютого відбудеться чергове засідання РНБО. Президент Володимир Зеленський збирає Раду нацбезпеки і оборони втретє за цей місяць. За підсумками минулих засідань були введені санкцкіі проти Віктора Медведчука і його соратників.
Які рішення можуть прийняти на майбутньому засіданні, більш детально - в матеріалі РБК-Україна.
Глава держави знову скликав Раду національної безпеки і оборони. Засідання призначене на сьогодні, 26 лютого. Інформоване джерело повідомило виданню орієнтовний час початку - 17:30.
В Офісі президента підтвердили, що в п'ятницю відбудеться засідання РНБО, "в зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки".
Про порядок денний в ОП повідомили, що всю інформацію, яку можна оприлюднити, пізніше оголосять офіційно.
Сьогоднішнє засідання РНБО стане третім за рахунком в лютому, всі вони проходили в закритому режимі. Минуле відбулося в п'ятницю, 19 лютого, ще одне - 2 лютого.
Секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилов заявив, що на майбутніх засіданнях планується розгляд рішень щодо офшорів народних депутатів.
"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які не працювали ніде, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - зазначив Данилов.
Також окремо буде розглядатися ситуація навколо українських державних надр.
За рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого, були введені санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
В РНБО причиною цього рішення назвали причетність даних осіб до фінансування тероризму на Донбасі. Санкції були накладені на бізнес і майно терміном на 3 роки.
Крім Медведчука і Марченко до списку санкцій потрапили 5 громадян Росії: Валерій Донченко, Костянтин Вацковський, Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов.
Лісогор, Маслюк та Донченко займаються вугільним бізнесом на окупованому Донбасі, є керівниками ростовської компанії "Торговий дім "Донське вугілля".
Також обмеження були введені проти Наталії Лавренюк - цивільної дружини нардепа Тараса Козака, який потрапив під санкції раніше.
Крім того 19 лютого РНБО доручив повернути в держвласність частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" (1,4 тисячі кілометрів трубопроводу проходять по території України). Власників нафтопроводу також пов'язують з оточенням Медведчука.
Нагадаємо, під час засідання РНБО 2 лютого було введено санкції проти соратника Віктора Медведчука - народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.
Внаслідок чого були закриті три українські телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK. В РНБО назвали роботу цих каналів інформаційним тероризмом. Їх телемовлення заблоковано на 5 років.
Раніше повідомлялося, що 19 лютого РНБО ухвалила секретні рішення по Донбасу. Рада національної безпеки і оборони розглянула питання щодо загострення ситуації на сході країни і затвердила рішення, які мають гриф "секретно".