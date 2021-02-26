Зеленский созывает СНБО в третий раз за месяц: что известно

Повестка дня заседания СНБО не разглашается

Глава государства снова созвал Совет национальной безопасности и обороны. Заседание назначено на сегодня, 26 февраля. Информированный источник сообщил изданию ориентировочное время начала - 17:30.

В Офисе президента подтвердили, что в пятницу пройдет заседание СНБО, "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

О повестке дня в ОП сообщили, что всю информацию, которую можно обнародовать, позже объявят официально.

Сегодняшнее заседание СНБО станет третьим по счету в феврале, все они проходили в закрытом режиме. Прошлое состоялось в пятницу, 19 февраля, еще одно - 2 февраля.

В СНБО анонсировали решения по офшорам и государственным недрам

Секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилов заявил, что на будущих заседаниях планируется рассмотрение решений по офшорам народных депутатов.

"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать", - отметил Данилов.

Также отдельно будет рассматриваться ситуация вокруг украинских государственных недр.

Итоги прошлых заседаний СНБО: санкции против Медведчука и закрытие телеканалов

По решению Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля, были введены санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - "За життя" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В СНБО причиной этого решения назвали причастность данных лиц к финансированию терроризма на Донбассе. Санкции были наложены на бизнес и имущество сроком на 3 года.

Кроме Медведчука и Марченко в санкционный список попали 5 граждан России: Валерий Донченко, Константин Вацковский, Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов.

Лисогор, Маслюк и Донченко занимаются угольным бизнесом на оккупированном Донбассе, являются руководителями ростовской компании "Торговый дом "Донские угли".

Также ограничения были введены против Натальи Лавренюк - гражданской жены нардепа Тараса Козака, который попал под санкции ранее.

Кроме того, 19 февраля СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепровода "Самара - Западное направление" (1,4 тысячи километров трубопровода проходят по территории Украины). Владельцев нефтепровода также связывают с окружением Медведчука.

Напомним, во время заседания СНБО 2 февраля были введены санкции против соратника Виктора Медведчука - народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Вследствие чего были закрыты три принадлежащих ему украинские телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. В СНБО назвали работу этих каналов информационным терроризмом. Их телевещание заблокировано на 5 лет.