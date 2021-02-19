Далі буде: в РНБО анонсували рішення щодо офшорів та держнадр

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував рішення щодо офшорів та державних надр. Він заявив, що ці рішення будуть ухвалювати на майбутніх засідання РНБО.

"Далі буде. Далі будуть офшори, власність, далі буде все, що з 90-х поцупили в українського народу - буде в українського народу. Я можу сказати, всі ці депутати, які сьогодні сидять зі статками 300 мільйонів, 400 мільйонів. Люди добрі, де ви це взяли? Ви ніколи не працювали в бізнесі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на наступних засідання РНБО буде більше рішень і вони будуть "цікавішими", зокрема, майбутні рішення стосуватимуться нардепів.

"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які не працювали ніде, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - наголосив він.

Данілов додав, що окремим питанням засідань РНБО буде ситуація довкола українських державних надр.

"І те що стосується українських надр. Окрема взагалі ситуація, коли забрали все, що могли забрати, коли не сплачують жодної копійки і волають, що переживають за народ. Не треба. Закінчилися ці часи", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Крім того, у санкційний список потрапила ще низка юридичних та фізичних осіб.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



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Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.