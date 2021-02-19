Зеленський сьогодні скликає засідання РНБО: що відомо

19 лютого відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Порядок денний не оголошено, проте в Офісі президента анонсували ухвалення "жорстких" рішень для усунення загроз нацбезпеці.

Що відомо про засідання, які питання можуть розглянути - детально на РБК-Україна.

Частина засідання РНБО пройде в закритому режимі

Володимир Зеленський збирає Раду національної безпеки та оборони на Банковій сьогодні, 19 лютого. Ряд питань розглянуть в закритому режимі.

За даними РБК-Україна, засідання РНБО розпочнеться о 16:30, а через годину секретар РНБО Олексій Данилов має розповісти про його результати на брифінгу.

Зеленський анонсував "жорсткі" рішення за підсумками засідання

Порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО не оприлюднили, але в Офісі президента заявили про намір усунути загрози, рішення яких відкладалися довгий час з політичних мотивів.

Як підкреслили у Зеленського, ці загрози стали "мінами уповільненої дії" і вони вимагають "жорстких" рішень, відповідно до Конституції і законодавства України.

На засіданні РНБО можуть ввести санкції у відношенні бізнесу Медведчука

Джерело близьке до РНБО повідомило виданню, що сьогодні на розгляд може бути винесено питання накладення санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс".

Ця структура експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Власників бізнесу пов'язують з народним депутатом від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомило джерело, також ймовірно введення санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків Медведчука.

Варто відзначити, під час минулого засідання РНБО були введені санкції проти соратника Віктора Медведчука - народного депутата Тараса Козака. Це призвело до закриття трьох його телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Порошенко заявив про загрозу санкцій каналу "Прямий"

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 18 лютого купив телеканал "Прямий". За його словами, дане рішення було пов'язане з ризиком відключення каналу за рішенням влади.

Як заявив Порошенко, з різних джерел він отримав інформацію про введення санкцій проти екс-члена "Партії Регіонів" Володимира Макеєнка - тепер уже колишнього власника телеканалу.

18 лютого під час телефонної розмови Макеєнко попросив про захист каналу і в цей же день Петро Порошенко підписав договір про його купівлю. Новим власником "Прямого" стала структура Prime Asset Capital, яка на 100% належить Порошенку.

Також глава "Європейської солідарності" особисто звернувся до Володимира Зеленського, нагадавши про спробу екс-президента Віктора Януковича закрити "5 канал".

2 години тому у держреєстрі кінцевим бенефіціарним власником @prm_ua стала «Prime Assets Capital» – структура, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу.



Володимире Олександровичу,@ZelenskyyUa завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти «терориста» Порошенка pic.twitter.com/V0uXnRCKse — Петро Порошенко (@poroshenko) February 18, 2021

"Володимире Олександровичу, завтра на РНБО можна вводити санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу - закінчив він погано", - сказав Порошенко.