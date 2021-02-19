Зеленский сегодня созывает заседание СНБО: что известно
19 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Повестка дня не объявлена, однако в Офисе президента анонсировали принятие "жестких" решений для устранения угроз нацбезопасности.
Что известно о заседании, какие вопросы могут рассмотреть - подробно на РБК-Украина.
Часть заседания СНБО пройдет в закрытом режиме
Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны на Банковой сегодня, 19 февраля. Ряд вопросов рассмотрят в закрытом режиме.
По данным РБК-Украина, заседание СНБО начнется в 16:30, а через час секретарь СНБО Алексей Данилов должен рассказать о его результатах на брифинге.
Зеленский анонсировал "жесткие" решения по итогам заседания
Повестку дня сегодняшнего заседания СНБО не обнародовали, но в Офисе президента заявили о намерении устранить угрозы, решение которых откладывались долгое время по политическим мотивам.
Как подчеркнули у Зеленского, эти угрозы стали "минами замедленного действия" и они требуют "жестких" решений, в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.
На заседании СНБО могут ввести санкции в отношении бизнеса Медведчука
Источник близкий к СНБО сообщил изданию, что сегодня на рассмотрение может быть вынесен вопрос наложения санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс".
Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Владельцев бизнеса связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - "За життя" Виктором Медведчуком.
Как сообщил источник, также вероятно введение санкций и в отношении других бизнес-цепочек Медведчука.
Стоит отметить, во время прошлого заседания СНБО были введены санкции против соратника Виктора Медведчука - народного депутата Тараса Козака. Это привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Порошенко заявил об угрозе санкций каналу "Прямой"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 18 февраля купил телеканал "Прямой". По его словам, данное решение было связано с риском отключения канала по решению властей.
Как заявил Порошенко, из разных источников он получил информацию о введении санкций против экс-члена "Партии Регионов" Владимира Макеенко - теперь уже бывшего владельца телеканала.
18 февраля во время телефонного разговора Макеенко попросил о защите канала и в этот же день Петр Порошенко подписал договор о его покупке. Новым владельцем "Прямого" стала структура Prime Asset Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко.
Также глава "Европейской солидарности" лично обратился к Владимиру Зеленскому, напомнив о попытке экс-президента Виктора Януковича закрыть "5 канал".
2 години тому у держреєстрі кінцевим бенефіціарним власником @prm_ua стала «Prime Assets Capital» – структура, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 18, 2021
Володимире Олександровичу,@ZelenskyyUa завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти «терориста» Порошенка pic.twitter.com/V0uXnRCKse
"Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал Порошенко.
Напомним, в Офисе президента заявили, что пока не видят оснований для закрытия других телеканалов вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK. Хотя при этом есть общенациональные каналы, идеология которых выглядит "странно".
Ранее сообщалось, что после введения санкций против Тараса Козака секретарь СНБО Алексей Данилов также анонсировал, что будут введены санкции и против других народных депутатов.