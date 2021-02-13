Офіс президента про наступне засідання РНБО: є загрози, рішення яких відкладалося

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 19 лютого мають намір усунути загрози, рішення яких відкладалося довгий час. Засідання частково пройде в закритому режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Офіс президента зазначає, що загрози нацбезпеці вимагають жорстких рішень. Також у Володимира Зеленського кажуть, що до 2019 року необхідні для захисту національної безпеки рішення відкладалися з політичних мотивів. У президента підкреслюють, що ці загрози стали свого роду "мінами уповільненої дії".

"Рішення, які приймаються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, повністю відповідають інтересам України на даному етапі розвитку нашої держави", - додали в Офісі.