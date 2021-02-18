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Офіс президента не бачить підстав для закриття інших телеканалів

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:40
Офіс президента не бачить підстав для закриття інших телеканалів Фото: Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

В Офісі президента поки не бачать підстав для закриття інших телеканалів слідом за "112 Україна", NewsOne і ZIK. Хоча при цьому є загальнонаціональні канали, ідеологія яких виглядає "дивно".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами (Віктора, - ред.) Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і т. д. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно...", - зазначив Подоляк.

На його думку, на деяких каналах ведеться вже не інформаційне мовлення.

"Тим не менш, незважаючи на те, що це ідеологічно виглядає дивно, політично виглядає марно, з точки зору впливу на те, куди держава повинна рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не надає, - але це не історія каналів Медведчука, в будь-якому випадку", - підкреслив Подоляк і додав, що три закритих канали - це історія фінансування з боку країни-агресора і незаконних військових утворень на окупованому Донбасі

Нагадаємо, раніше на закриття телеканалів в Україні відреагував президент Росії Володимир Путін. На його думку, "їх прибили одним розчерком пера", а світове співтовариство нібито мовчить. Відзначимо, рішення РНБО України про санкції підтримали західні партнери.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Києву потрібно бути готовим до помсти Москви за закриття телеканалів.

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