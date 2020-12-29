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Зеленський провів засідання РНБО, говорили про кризу з КСУ

Автор: Мілан Лєліч

Сьогодні президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. На засіданні, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи.

Про це РБК-Україна розповіла прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Як зазначила Мендель, засідання РНБО вже закінчилося. Однак повідомляти подробиці вона відмовилася.

"Усі деталі буде повідомлено офіційно", - сказала прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що Офіс генпрокурора звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Напередодні глава КСУ став фігурантом кримінальної справи.

Як писало РБК-Україна, в Конституційному суді заявили, що відсторонення Тупицького за рішенням президента буде суперечити Конституції України. В суді також перерахували підстави для звільнення судді КСУ.

Додамо, мова йде про кримінальну справу, відкриту ще у 2013 році. Більш детально в матеріалі РБК-Україна.

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