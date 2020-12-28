Офіс генпрокурора просить Зеленського відсторонити Тупицького з посади голови КСУ

Офіс генпрокурора України направив президенту України клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду. Його просять відсторонити терміном на два місяці.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна.

Він сьогодні не з'явився за викликом в ОГУ.

"Сьогодні ми направимо клопотання до Офісу президента з проханням відсторонити голову КСУ з посади", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, Тупицького викликали в Офіс генерального прокурора, йшлося про кримінальну справу, яку було відкрито ще в 2013 році, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, ще один скандал за участю Тупицького стосувався скасування ряду положень антикорупційного законодавства, яке привело до конституційної кризи в Україні.

Зокрема, КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.