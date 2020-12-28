Підозра Тупицькому: чи має президент право відсторонити голову КСУ

Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Крім того, прокуратура просить президента Володимира Зеленського відсторонити його від виконання обов'язків судді.

Чи має президент на це право - розбиралося РБК-Україна.

Тупицький став фігурантом кримінальної справи

В Офісі генпрокурора вранці у понеділок, 28 грудня, повідомили, що Тупицький не з'явився на допит. Йому планували особисто вручити підозру у вчиненні кримінального злочину.

"Сьогодні Тупицький не з'явився на допит, пославшись на сімейні обставини. Але підтверджуючих це документів не надав. Враховуючи це, підозру йому надіслано поштою, а не вручено особисто. Відповідно, з цього моменту він вважається підозрюваним", - зазначили РБК-Україна в прес-службі прокуратури.

Підозра стосується справи, відкритої в 2013 році за фактом незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Це підприємство зараз знаходиться на території, підконтрольній так званій "Донецькій народній республіці".

Тупицький, який тоді працював головою Донецького апеляційного господарського суду, за версією слідства, сприяв привласненню активів заводу в судовому порядку.

Нині діючому голові КСУ вручено підозру за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та ст. 386 (примушування свідка до відмови від дачі показань) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 5 років в'язниці за ці правопорушення.

У Зеленського є право відсторонити Тупицького

У зв'язку з повідомленням про підозру Офіс генпрокурора направив Зеленському клопотання про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський стверджує, що у голови держави є таке право, він може скористатися ним на законних підставах.

"Є стаття Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення особи, призначеної президентом, від займаної посади на час досудового розслідування. Голова держави видає укази на підставі Конституції та законів України. В даному випадку Кримінальний процесуальний кодекс є законом, і президент в повній відповідності з цим законом має право відсторонити пана Тупицького від посади судді КСУ", - пояснив він у коментарі РБК-України.

Веніславський вказує, що особливі гарантії суддів КСУ від кримінального переслідування стосуються тільки можливості їх затримання та арешту. Ці дії можливі лише за згодою більшості суддів Конституційного суду.

"Що стосується процедури відсторонення, то вона регламентується тільки КПК, так що тут немає протиріч", - підкреслив представник Зеленського.

Тупицький вважає інакше

У Тупицького інша думку щодо даної ситуації. Інформоване джерело в КСУ повідомило РБК-Україна, що голова суду вважає незаконним своє кримінальне переслідування. Зокрема, на думку Тупицького, Державне бюро розслідувань не мало повноважень вести справу проти нього.

"ДБР розслідує справи щодо "посад", і серед них є судді, але немає суддів КСУ. ДБР взагалі не може розслідувати ті статті, за якими йому підозру планували оголосити або вже оголосили. Це загальнокримінальної справи, їх розслідує поліція", - зазначив співрозмовник агентства.

Крім того, він натякає на можливий конфлікт інтересів у Офісу генпрокурора та ДБР, так як КСУ розглядає справи про конституційність їх функціонування.

За його словами, Тупицький не з'явився в понеділок до прокуратури на допит "з поважних причин" і "намірів переховуватися у нього немає".

У той же час, він підкреслив, що цього року засідань КСУ вже не буде. Частина суддів пішла у відпустку на час новорічних свят.