Зеленский провел заседание СНБО, говорили о кризисе с КСУ

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как отметила Мендель, заседание СНБО уже закончилось. Однако сообщать подробности она отказалась.

"Все детали будут сообщены официально", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, вчера появилась информация, что Офис генпрокурора обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Накануне глава КСУ стал фигурантом уголовного дела.

Как писало РБК-Украина, в Конституционном суде заявили, что отстранение Тупицкого по решению президента будет противоречить Конституции Украины. В суде также перечислили основания для увольнения судьи КСУ.

Добавим, речь идет об уголовном деле, открытом еще в 2013 году. Более подробно в материале РБК-Украина.