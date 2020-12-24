Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в декларації

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Закон передбачає штрафи та обмеження волі за брехню в декларації.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням КС. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону "Про запобігання корупції".

Зазначається, що документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку зі скандальним рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Верховна рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування 4 грудня.

Нагадаємо, цей законопроєкт став третім, зареєстрованим у парламенті, з повернення відповідальності за брехню в декларації.

Як повідомляло РБК-Україна, в Раду вносили і проєкт закону про відновлення відповідальності за брехню в декларації, який розробила робоча група.

Крім того, ще один законопроєкт щодо е-декларацій запропонував президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Украина, раніше НАЗК заявило, що відсутність позбавлення волі за брехню в декларації не буде сприяти ефективному запобіганню корупції.