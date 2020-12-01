НАЗК розкритикувало законопроект про брехню в деклараціях, який не передбачає позбавлення волі

Розроблений робочою групою Верховної ради законопроект № 4441 не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впевнене, що таке покарання не сприятиме ефективному запобіганню корупції.

Про це заявили у прес-службі НАЗК.

Відповідно до законопроекту, навіть ті особи, які умисно зазначають у декларації недостовірні відомості на суму від 3000 прожиткових мінімумів (від 6,306 млн грн і більше, у тому числі якщо це будуть сотні мільйонів гривень) каратимуться штрафом - від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 000 грн до 85 000 грн).

За умисне неподання декларації також передбачено штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

"Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", - переконаний голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, наразі законопроект №4441 переданий на розгляд Комітету.

Раніше в НАЗК підкреслювали, що за умисну вказівку недостовірних відомостей на більш ніж один мільйон гривень має передбачатися позбавлення волі.