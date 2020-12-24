Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за ложь в декларациях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и закона "О предотвращении коррупции".

Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Верховная рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря.

Напомним, этот законопроект стал третьим, зарегистрированным в парламенте, по возвращению ответственности за ложь в декларациях.

Как писало РБК-Украина, в Раду вносили и проект закона о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который разработала рабочая группа.

Кроме того, еще один законопроект по поводу е-деклараций предложил президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, ранее НАПК заявило, что отсутствие лишения свободы за ложь в декларациях не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции.