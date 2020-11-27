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Зеленський вніс у Раду проект про відповідальність за брехню у е-деклараціях

Новость на русском → Україна, П'ятниця 27 листопада 2020 14:18
Зеленський вніс у Раду проект про відповідальність за брехню у е-деклараціях Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Проект зареєстрований під №4434.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Закон пропонує виключити статтю 3661 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".

У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропонується окремо визначити у статті 3663 ККУ кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Раніше представник президента в Конституційному суді України, нардеп Федір Веніславський анонсував, що в Раду на цьому тижні внесуть новий законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях.

Як писало РБК-Україна, в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що за умисне вказання недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі.

Так, у ВР створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти з питань електронного декларування та діяльності КСУ до 1 грудня.

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