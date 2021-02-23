Венедіктова заявила, що у справі ПриватБанку будуть нові підозри

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова впевнена, що в справі "ПриватБанку" будуть нові підозри. У цій справі немає ніякої політичної підоснови.
Про це вона повідомила у своєму Facebook.
"Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства. Підкреслюю - ніякої політики, ніяких зволікань, тільки докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм", - зазначила Венедиктова.
Вона також порадила приготуватися іншим свідкам у справі "ПриватБанку", на діяльність яких правоохоронні органи закривали очі.
Нагадаємо, станом на сьогодні підозри оголосили трьом колишнім топ-менеджерам "ПриватБанку".
Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах назвало імена підозрюваних. Ними стали екс-голова правління Олександр Дубілет, колишній начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна, а також колишній перший заступник голова правління Володимир Яценко.
Останнього напередодні українські правоохоронці зняли з чартерного рейсу. Яценко намагався вилетіти до Австрії, але літак розвернули і посадили в аеропорту "Бориспіль". За словами генпрокурора, він намагався втекти після того, як йому "злили" інформацію про підозру.