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Венедиктова заявила, что в деле ПриватБанка будут новые подозрения

Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения. В этом деле нет никакой политической подоплеки.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - отметила Венедиктова.

Она также посоветовала приготовиться другим свидетелям по делу "ПриватБанка", на деятельность которых правоохранительные органы закрывали глаза.

Напомним, по состоянию на сегодня подозрения объявили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка".

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах назвал имена подозреваемых. Ими стали экс-глава правления Александр Дубилет, бывший начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина, а также бывший первый заместитель председатель правления Владимир Яценко.

Последнего накануне украинские правоохранители сняли с чартерного рейса. Яценко пытался вылететь в Австрию, но самолет развернули и посадили в аэропорту "Борисполь". По словам генпрокурора, он пытался сбежать после того, как ему "слили" информацию о подозрении.

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Новости Украины ПриватБанкподозрениеИрина Венедиктова
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