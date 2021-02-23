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Справа ПриватБанку: стали відомі імена підозрюваних

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 10:47
Справа ПриватБанку: стали відомі імена підозрюваних Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Трьом колишнім менеджерам ПАТ КБ "ПриватБанк" оголосили підозри. Стали відомі їхні імена.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Підозри повідомили:

  • колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету,
  • начальнику департаменту финменеджмента Олені Бичихиній,
  • колишньому першому заступнику голови правління Володимиру Яценку.

Повідомлення про підозру Дубілету і Бичихиній направлено по пошті, оскільки вони відсутні за місцем проживання.

Екс-посадовців звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку, який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня.

Раніше повідомлялось, що фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.

Нагадаємо, НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.

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