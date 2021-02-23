Справа "ПриватБанку": трьом екс-посадовцям повідомили про підозру

Повідомлення про підозру узгодили 22 лютого, зазначили в прокуратурі. Екс-посадовців звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління "ПриватБанку", який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня.

"Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця було затримано", - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками слідства, у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що "ПриватБанк", з урахуванням позиції власників його істотної участі, найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували "злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови".

Повідомляється, що план полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долара США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявних депозитних договорах з нею. При цьому виплата такої комісії за цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.

Окрім цього, нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.

Як повідомляє ОГП, для прикриття розтрати грошових коштів "ПриватБанку" троє екс-високопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року. За даними слідства, насправді рішення було підроблене "заднім числом". Також екс-посадовці послалися на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитах на користь пов’язаної з банком юридичної особи в рамках розпорядження "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долару США" від 2013 року.

Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень.