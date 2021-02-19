Украина ввела санкции против Медведчука и его жены
Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции ... это госпожа Марченко, гражданка Украины, это господин Медведчук, гражданин Украины", - заявил он.
Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку.
"СБУ ведет сегодня уголовное производство по статье финансирование терроризма. В соответствии с этой статьей к госпоже Марченко и господину Медведчука применены санкции", - отметил Данилов.
Санкции вводятся на три года.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".
Ранее Данилов заявлял о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.
Секретарь СНБО также рассказывал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.
Ранее сообщалось, что после введения санкций против Тараса Козака секретарь СНБО Алексей Данилов также анонсировал, что будут введены санкции и против других народных депутатов.