Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2"

Україна виступила з закликом до адміністрації президента США Джо Байдена ввести новий всеосяжний санкційний режим проти газопроводу "Північний потік-2". Також вимагає посилити участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
З такою заявою виступила заступник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Юлія Свириденко на відеоконференції Atlantic Council.
Свириденко зазначила, що для України вкрай важливо участь Вашингтона в переговорному процесі про майбутнє Донбасу як у нормандському, так і в "мінськом" форматах.
"Ми будемо дуже вдячні, якщо США розглянуть введення нового всеосяжного санкційного режиму", - заявила Свириденко, уточнивши, що санкції проти Росії мають бути проти проекту "Північний потік-2".
Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".
До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".
Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".