Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2"

Україна виступила з закликом до адміністрації президента США Джо Байдена ввести новий всеосяжний санкційний режим проти газопроводу "Північний потік-2". Також вимагає посилити участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Свириденко зазначила, що для України вкрай важливо участь Вашингтона в переговорному процесі про майбутнє Донбасу як у нормандському, так і в "мінськом" форматах.

"Ми будемо дуже вдячні, якщо США розглянуть введення нового всеосяжного санкційного режиму", - заявила Свириденко, уточнивши, що санкції проти Росії мають бути проти проекту "Північний потік-2".