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Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Украина выступила с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести новый всеобъемлющий санкционный режим против газопровода "Северный поток-2". Также требует усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

С таким заявлением выступила заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council.

Свириденко отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в нормандском, так и в "минском" форматах.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима", - заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта "Северный поток-2".

Ранее РБК-Украина писало, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

До этого в США заявили, что изучают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".

Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз не блокируя "Северный поток-2" фактически "финансирует тирана".

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