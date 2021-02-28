У Держдепі США виключили переговори про угоду з Німеччини щодо "Північного потоку-2"

У Держдепартаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2". 26 лютого ЗМІ повідомляли про обмін думками двох країн з приводу подальшого будівництва.

Про це повідомляє Axios з посиланням на учасників брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу .

У ході брифінгу заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів за можливу операцію, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.

Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу в ході звичайних дипломатичних контактів.

На початку лютого німецька влада заперечувала існування "будь-яких брудних оборудок" з США щодо "Північного потоку-2".