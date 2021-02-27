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МЗС Литви про "Північний потік-2": ми фактично фінансуємо тирана

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 21:25
МЗС Литви про "Північний потік-2": ми фактично фінансуємо тирана Фото: Ґабріелюс Ландсберґіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Євросоюз фактично "фінансує тирана".

Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для "Радіо Свобода".

За словами литовського міністра, у проекті "Північний потік-2" сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість в регіоні.

"Цей проект також не приносить ніякої користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проект", - пояснив він.

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво "Північного потоку-2" до нових виборів в Росії. На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд - будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея - бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була - відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Литви назвало умову скасування європейських санкцій проти Росії.

Як писало РБК-Україна, МЗС Литви закликало Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2" до проведення виборів у Держдуму РФ.

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