США вивчають можливість нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій", - сказала вона.

Псакі зазначила, що санкції є тільки одним із багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки в Європі. США продовжать працювати з союзниками та партнерами щодо цього питання.

Водночас прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу для преси наголосив, що можливі кроки Вашингтону стосовно "Північного потоку-2" не стануть "сюрпризом" для європейських партнерів.