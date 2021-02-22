США вивчають можливість нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Вашингтон продовжує стежити з будівництвом російського газопроводу.
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій", - сказала вона.
Псакі зазначила, що санкції є тільки одним із багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки в Європі. США продовжать працювати з союзниками та партнерами щодо цього питання.
Водночас прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу для преси наголосив, що можливі кроки Вашингтону стосовно "Північного потоку-2" не стануть "сюрпризом" для європейських партнерів.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США внесло до ще одного списку санкцій судно "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік" у Балтійському морі, та його власника.
Крім того, нещодавно стало відомо, що Польща та Україна звернулися до Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".