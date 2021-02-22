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США вивчають можливість нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 22 лютого 2021 22:31
США вивчають можливість нових санкцій проти "Північного потоку-2" Фото: Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Вашингтон продовжує стежити з будівництвом російського газопроводу.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій", - сказала вона.

Псакі зазначила, що санкції є тільки одним із багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки в Європі. США продовжать працювати з союзниками та партнерами щодо цього питання.

Водночас прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу для преси наголосив, що можливі кроки Вашингтону стосовно "Північного потоку-2" не стануть "сюрпризом" для європейських партнерів.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США внесло до ще одного списку санкцій судно "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік" у Балтійському морі, та його власника.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Польща та Україна звернулися до Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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