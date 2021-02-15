Ситника можуть звільнити з НАБУ. Законопроект внесли до Ради

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінити в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.

Підтриманий урядом проект закону про НАБУ був зареєстрований в парламенті під номером 5070. Документ вже передали на розгляд керівництву Ради.

Однак тексту документу поки що на сайті Верховної ради немає.

Як розповів міністр юстиції Денис Малюська, законопроект передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ та вводить новий механізм призначення очільника бюро. Згідно з документом, поки обиратимуть нового директора, бюро буде очолювати перший заступник директора глави НАБУ.