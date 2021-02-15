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Новий законопроект про НАБУ передбачає звільнення Ситника, - Мін'юст

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 16:33
Новий законопроект про НАБУ передбачає звільнення Ситника, - Мін'юст Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Новий законопроект про Національне антикорупційне бюро України передбачає звільнення Артема Ситника з посади директора відомства. Документ також встановлює нову процедуру обрання директора НАБУ.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська на сторінці у Facebook.

Глав Мін'юсту зазначив, що підтриманий урядом законопроект надає НАБУ статус органу виконавчої влади.

"Окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ", - додав міністр.

Як пояснив Малюська, врегулювання ситуації з призначенням директора НАБУ є однією з умов подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, а саме відповідний указ президента.

Як писало РБК-Україна, КСУ також визнав неконституційним положення закону про НАБУ щодо призначення директора відомства. Ці положення втратили чинність 16 грудня 2020 року.

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Новини України Політика звільнення НАБУ Міністерство юстиції України Артем Сытник Денис Малюська
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