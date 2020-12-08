Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Мін'юст

Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) поки неактуально. Влада зараз зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна міністр юстиції України Денис Малюська, йдеться в матеріалі "Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ".

"Питання призначення нового директора НАБУ поки що неактуально і з цим можна не поспішати", - заявив він.

За його словами, зараз займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави.

"Після внесення змін до Конституції ми (Мін'юст, - ред.) підключимося до розробки відповідних змін у закон про НАБУ", - пояснив Малюська.

Конституційні зміни, за його словами, будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною радою.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.