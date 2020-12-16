Окремі положення закону про НАБУ по призначенню директора сьогодні втрачають силу

Окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро, визнані неконституційними, втрачають силу в середу, 16 грудня. Це жодним чином не змінило статус Артема Ситника як директора НАБУ або статус самого бюро.

Про це написав міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні втрачають силу окремі положення закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020... у результаті рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ", - зазначив глава Мін'юсту.

За його словами, це рішення КСУ жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ.

"НАБУ продовжує повноцінно працювати й виконувати свої функції... Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ", - сказав міністр.

Малюська розповіла, що план влади у зв'язку з цією кризою складається з двох частин.

Перша частина - повернення президенту повноваження призначати й звільняти директора НАБУ. За його словами, єдиний можливий механізм такого повернення - зміни до Конституції.

"Проект таких змін зараз обговорюється народними депутатами", - написав міністр.

Другий пункт плану полягає у тому, щоб на перехідний період врегулювати окремі процедури функціонування бюро, які не стосуються призначення директора відомства, окремим законопроектом.

"Такий законопроект уже підготовлений урядом і зареєстрований під №4437. Очікуємо його розгляд парламентом вже цієї зими", - додав глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, відповідно до такого плану Ситник продовжить працювати директором НАБУ і виконувати свої функції або до дня обрання нового директора за новою процедурою (після змін до Конституції і закон про НАБУ).

Або ж він продовжить працювати до закінчення терміну свого призначення - 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

У матеріалі "Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ" говорилося, що призначення нового директора бюро поки неактуальне. Влада зараз зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд ухвалив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.