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Сытника могут уволить из НАБУ. Законопроект внесли в Раду

Автор: РБК-Украина

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Соответствующий законопроект в Верховной раде зарегистрировал Кабинет министров.

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Поддержанный правительством проект закона о НАБУ был зарегистрирован в парламенте под номером 5070. Документ уже передали на рассмотрение руководству Рады.

Однако текст документа пока на сайте Верховной рады нет.

Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, законопроект предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро. Согласно документу, пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель главы НАБУ.

Напомним, в декабре 2020 года отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро потеряли силу после того, как были признаны неконституционными. Таким образом, в Украине сейчас нет законной процедуры назначения директора НАБУ, что, впрочем, никак не влияет на статус Артема Сытника или самого бюро.

При этом министр юстиции Денис Малюська заявил РБК-Украина, что назначение нового директора НАБУ пока неактуально, и власть сосредоточена на разработке конституционных изменений, чтобы урегулировать вопрос.

В ноябре президент Владимир Зеленский обещал послам G7, что Сытник останется на своей должности.

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Новости Украины увольнениеНАБУАртем Сытник
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