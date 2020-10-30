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Зеленський пропонує Раді припинити повноваження всіх суддів КСУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 03:56
Зеленський пропонує Раді припинити повноваження всіх суддів КСУ Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, згідно з яким припиняються повноваження усіх чинних суддів Конституційного суду України. Законопроект внесено після рішень КСУ 27 жовтня.

Про це йдеться в тексті документу, опублікованому на сайті ВР.

Так, Зеленський просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня "нікчемним" та таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

Мова йде про рішення, яким КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, а також заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Законопроект Зеленського передбачає, що Закон України "Про запобігання корупції" та Кримінальний кодекс України будуть діяти у старій редакції, тобто тій, що діяла до прийняття КСУ рішення від 27 жовтня.

Також Зеленський виступає за припинення повноваження всіх суддів.

"Повноваження складу Конституційного суду України, діючого на момент прийняття рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим законом", - йдеться в тексті документу, переданого на розгляд Ради.

Раніше ДБР викликало на допит голову Конституційного суду.

Нагадаємо, Зеленський 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну раду буде внесено невідкладний законопроект про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

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