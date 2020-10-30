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Законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КСУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 13:02
Законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КСУ Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ має ознаки конституційного перевороту. Він не розуміє, навіщо потрібно втягувати у цей процес парламент.

Про це Тупицький заявив на брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня.

"З'являється законопроект, який за ніч склепали, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю. Що має відбутися у вівторок - скасувати рішення КСУ. Чому указом президента? Навіщо втягувати в це парламент? Один чоловік взяв на себе відповідальність, не треба підв'язувати колективну відповідальність, за якою ніхто відповідати не буде ", - сказав глава КСУ.

На його думку, оточення президента Володимира Зеленського робить дуже "погану роботу", яка спрямована на створення "кнопкового суду". Він також заявив, що президент не зустрічався з ним, щоб вислухати пояснення.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

У зв'язку з цим 29 жовтня президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони. Він назвав такі рішення КСУ такими, які загрожують нацбезпеці. За підсумками засідання президент вніс у Верховну раду законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів КСУ. Він визначений як невідкладний.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуга народу" проведе в понеділок засідання фракції, на якому буде обговорюватися законопроект Зеленського за КСУ.

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