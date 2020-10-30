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У "Слузі народу" в понеділок обговорять законопроект по КСУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 10:32
У "Слузі народу" в понеділок обговорять законопроект по КСУ Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Фракція "Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, проведе засідання фракції. На ньому буде обговорюватися і законопроект про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат від СН Олександр Качура.

"У нас в понеділок планується засідання фракції, на якому будемо обговорювати всі ці поточні питання, в тому числі законопроект (по КСУ - ред.). У нас засідання, як раз буде в понеділок по законопроекту. Це буде вирішуватися на погоджувальній раді", - сказав Качура.

Він зазначив, що на засіданні буде визначено підтримку цього законопроекту саме фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції та системи електронного декларування.

Вчора президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони через скандальних рішень КСУ. Президент заявив, що вони несуть загрозу суспільству.

За підсумками засідання РНБО Кабінет міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

Також Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про припинення повноважень всіх діючих суддів КСУ. Законопроект визначений як невідкладний.

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