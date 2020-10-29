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Рішення КСУ про скасування е-декларування: Зеленський звернувся до правоохоронців

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський просить правоохоронців розібратися, що призвело до рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування. Глава держави попросив їх "отримати всі деталі".

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Про це він сказав у ході засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Хочу сказати від себе: ці моменти впливу на роботу Конституційного суду України, тут би я хотів з проханням звернутися до наших правоохоронних органів, щоб вони отримали всі деталі, які привели до цього рішення", - заявив президент.

Відзначимо, Зеленський запевнив, що, попри рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати. Найближчим часом до парламенту повинні подати відповідні законопроекти.

Як писало РБК-Україна, раніше з'явилася інформація про те, що рішення КСУ може стати причиною припинення безвізового режиму з Європейським союзом, однак у Кабінеті міністрів вже спростували її.

Нагадаємо також, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна заявив, що у Зеленського не виключають заміну суддів Конституційного суду України після скандальних рішень.

Підкреслимо, Конституційний суд України в раніше оприлюдненій заяві заявив, що відчуває тривалий тиск з боку антикорупційних органів. Вплинути на роботу суду також намагаються політики.

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