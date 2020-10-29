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У Зеленського прогнозують заміну суддів КСУ

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 16:10
У Зеленського прогнозують заміну суддів КСУ Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

В Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Так, на питання РБК-Україна, чи можлива заміна суддів Конституційного суду, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".

"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогоднішній день частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційної базою ухвалювати точно не можна", - пояснив він.

Подоляк наголосив, що весь сьогоднішній склад Конституційного суду був призначений двома попередніми президентами.

"Цей Конституційний суд повністю сформований попередніми президентами: Януковичем і Порошенко. Це по суті їх Конституційний суд. Я взагалі не розумію, коли державні органи працюють проти власної держави, як ніби вони не вважають на два-три кроки вперед. Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - додав радник глави ОП.

Зазначимо, що згідно з українським законодавством, суддя КСУ може бути звільненим, у разі:

  • закінчення терміну призначення;
  • досягнення ним 60-річного віку;
  • неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;
  • порушенням вимог щодо несумісності;
  • порушення присяги;
  • набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • припинення його громадянства;
  • визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
  • подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Крім того, КСУ скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

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